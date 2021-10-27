Петербуржцам запретили танцевать на концертах и в барах во время локдауна

Бары и концертные площадки Петербурга будут работать в особом режиме. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге не планируют в ближайшее время открывать танцполы в барах и на концертных площадках – это может создать дополнительную угрозу заражения людей COVID-19. Об этом в среду, 27 октября, рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

- В разработке постановления № 121 (регламентирует «коронавирусные» запреты и ограничения, прим.ред.) мы опираемся на рекомендации Роспотребнадзора, - пояснил вице-губернатор. – Роспотребнадзор же считает, что работа танцополов в условиях эпидемии невозможна. Понимаете, вакцинация – это достаточно эффективный и надежный способ формирования иммунитета. Но полной защитой от передачи она не является. Поэтому мы должны минимизировать вероятность возникновения новых эпидемических цепочек.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как будет жить Петербург во время «мини-локдауна» с 30 октября по 7 ноября. Если вкратце, то в городе закроется практически все – за исключением театров и музеев, куда будут пускать только по QR-кодам.

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