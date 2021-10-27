В Смольном назвали некритичной ситуацию с загрузкой больниц Петербурга

В Петербурге пока что сохраняется возможность оказывать людям не только экстренную, но и плановую медицинскую помощь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городском комитете по здравоохранению считают «некритичной» загрузку больниц Петербурга, а самую ситуацию с эпидемией – не такой тяжелой, как год назад. Об этом в среду, 27 октября, заявил председатель комздрава Дмитрий Лисовец.

- Что касается нагрузки на систему здравоохранения, то я могу сказать, что она не такая серьезная и критическая, какую мы могли наблюдать в конце 2020 – начал 2021 года, когда была остановлена вся плановая медицинская помощь, - констатировал чиновник. – Пока мы сохраняем возможность такую помощь оказывать. Хотелось бы, чтобы такая ситуация сохранялась и далее, и чтобы мы могли не перепрофилировать наши ведущие стационары, не переводить их в «красные зоны».

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о новом локдауне, который будет введен в Петербурге в период с 30 октября по 7 ноября. В городе, как и весной прошлого года, закроется все – кроме театров и музеев.

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