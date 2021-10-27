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Общество27 октября 2021 20:40

Стадионы в Петербурге разрешили заполнять на 30% в ноябре

Роспотребнадзор уточнил, что попасть на арены можно с QR-кодом
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Роспотребнадзор разрешил заполнять спортивные стадионы в Петербурге на 30% в ноябре 2021 года. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский. Следовательно, важнейшие матчи «Зенита» в Лиге чемпионов против «Челси» и сборной России с Кипром в рамках отбора к ЧМ-2022 все-таки пройдут со зрителями. Однако в ведомстве уточнили, что попадут на арены далеко не все.

- Сохраняются все действующие ограничения – на стадионы допускаются только зрители, имеющие QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание, - рассказал Пиотровский.

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