В Смольном объяснили, почему не закрывают музеи и театры на время локдауна в Петербурге

В Смольном объяснили, почему не закрывают музеи и театры Петербурга на время локдауна. Фото: Артем КИЛЬКИН

Музеи и театры не попали в список культурных учреждений Петербурга, где с 30 октября по 7 ноября введут «мини-локдаун» - в отличие от ресторанов, баров, кафе, а также кинотеатров , концертных площадок и даже галерей. Однако это решение, многим показавшееся странным, имеет свои основания, заявил в среду, 27 октября, первый заместитель председателя комитета по культуре Федор Болтин.

- Наши регулярные проверки и осмотры подтверждают тот факт, что музеи и театры четко и максимально эффективно выполняют «противовирусные» требования, - констатировал Федор Болтин. – У нас не было никаких сомнений в том, что они справятся. К тому же количество ежедневных посетителей в музеях и театрах не слишком велико – в отличие, например, от тех же концертных площадок и кносетей, которые имеют высокую частоту прохождения зрителей. Там соблюдать все требования намного сложнее.

Напомним: «мини-локдаун» в Петербурге введут уже начиная с субботы, 30 октября. В городе будет закрыто все, кроме музеев и театров. Тогда же, с 30 октября, заработает режим QR-кодов – на первом этапе без цифровой отметки о вакцинации помимо, собственно, театров и музеев нельзя будет попасть в гостиницы, санатории, цирк и дома отдыха.