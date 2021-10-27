Музеи в Петербурге во время локдауна будут работать в режиме выходного дня

В Петербуге не будут закрывать музеи и театры во время локдауна. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургские музеи в период с 30 октября по 7 ноября будут работать в режиме выходного дня. Об этом в среду, 27 ноября, рассказал на совещании с представителями профильных ведомств вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

- Музеи у нас будут работать в режиме выходного дня – в них останется только персонал, который занимается обслуживанием посетителей, научный персонал работать не будет, - уточнил Пиотровский. – Посещать музеи можно будет только по заранее купленным билетам.

В целом, по словам вице-губернатора, петербургские музеи представляют собой «большие пространства». За счет этого – а также за счет малого количества посетителей – в них не создастся больших скоплений народа, и не будет опасности распространения инфекции. Ранее мы также подробно рассказывали о том, почему Смольный принял решение не закрывать их на время локдауна.