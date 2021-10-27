Привитым иностранными вакцинами не будут выдавать QR-код в Петербурге

В Петербурге не будут выдавать QR-код для доступа в общественные места тем, кто привился от COVID-19 иностранными вакцинами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иностранцам и россиянам, привитым от коронавируса иностранными вакцинами, не стоит рассчитывать на получение QR-кода. Об этом в среду, 27 октября, рассказал председатель городского комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

- На данный момент ни одна из вакцин иностранного производства не сертифицирована на территории Российской федерации, - констатировал чиновник. – Поэтому людям, которые ими привиты, нельзя будет посещать общественные места и мероприятия во время действия режима QR-кодов.

Напомним: упомянутый Дмитрием Лисовцом режим начнет действовать в Северной столице уже совсем скоро – с субботы, 30 ноября. Вводить его будут поэтапно. Однако власти Петербурга рассчитывают, что если все пройдет благополучно, и эпидемические цепочки удастся разорвать, QR-коды в городе отменят уже к новому году.