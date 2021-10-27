Суд отказал ассоциации выпускников СПбГУ в отмене предупреждения от Минюста

Суд признал законными нарушения, выявленные Минюстом у ассоциации выпускников СПбГУ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд признал законными нарушения, выявленные Министерством юстиций РФ у ассоциации выпускников СПбГУ. Напомним, организации вынесли предупреждение о том, что ее устав не соответствует законам РФ. Выпускники в ответ развели руками и пытаются заверить, что таким образом вуз хочет расторгнуть с ними 99-летнее соглашение о сотрудничестве. Напомним, ассоциация имеет офис в стенах университета и, как она сама пишет, занимается проектами по развитию СПбГУ и помогает выпускникам СПбГУ по профессиональным вопросам.

Также Минюст проверил расходование денежных средств в организации. Ассоциация потребовала через суд отменить предупреждение. Но не удалось.

- Как отметил истец, в оспариваемом акте не было четкой формулировки конкретных действий. Кроме того, текст не доступен для понимания всеми. Но суд в удовлетворении требований отказал, - пишет «Мойка78».