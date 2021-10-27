За прошлый день в Петербурге впервые привились почти 19 тысяч человек

В Петербурге за сутки впервые привились от коронавируса более 18,7 тысячи человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошлый день, 26 октября, в Санкт-Петербурге впервые привился от коронавируса 18 731 человек. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению города. Напомним, темпы вакцинации в Северной столице вскочили после объявления о введении QR-кодов для допуска в общественные места, а также следом за объявлением о локдауне с 30 октября по 7 ноября.

- За минувший вторник в Петербурге впервые привился двухкомпонентными вакцинами и однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» 18 731 человек. Всего выполнено 24 360 инъекций, - отметили в пресс-службе комздрава.

К слову, губернатор Александр Беглов считает, что нынешние темпы вакцинации можно увеличить вдвое, минимум до 40 тысяч инъекций в сутки.