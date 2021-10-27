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Общество27 октября 2021 22:06

В Петербурге реконструируют воинское кладбище на проспекте Народного Ополчения

Сейчас там разрушается фундамент ограды, в том числе из-за подтоплений после ливней
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге реконструируют мемориал «Воинское кладбище «Дачное» в октябрю 2022 года. Фото: Смольный

В Петербурге реконструируют мемориал «Воинское кладбище «Дачное» в октябрю 2022 года. Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге реконструируют воинское кладбище «Дачное», расположенное на проспекте Народного Ополчения, где покоятся более тысячи защитников Ленинграда. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Беглов во время приема граждан в приемной президента в СЗФО. На плохое состояние мемориала пожаловался житель Кировского района. По словам мужчины, фундамент ограды на кладбище разрушается из-за частых подтоплений.

- Александр Беглов поручил к октябрю 2022 года завершить все ремонтные работы, в том числе сделать новую дренажную систему. Губернатор также предложил установить плиты с фамилиями солдат и офицеров, захороненных на этом воинском кладбище, - передает пресс-служба Смольного.

Добавим, что мемориал не заброшен – там ежегодно проводят торжественно-траурные мероприятия в памятные даты.