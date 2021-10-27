Знаменитый Куар кот из Петербурга переезжает в Тверской музей к новым хозяевам

Куар кот из Петербурга стал старшим МЯУчным сотрудником Тверского музея. Фото: vk.com/cats_republic

Петербургский Куар кот, прославившийся своим «ковидным» именем, все-таки нашел себе новых хозяев. Рыжик переезжает в Тверской музей, о чем рассказали сотрудники «Республики кошек».

Напомним, котика нашли при поисках рыжего «коллеги» Оси, завсегдатая музея Ахматовой – животное случайно подобрала прохожая, которая подумала, что он бездомный. Горожане ринулись на поиски. В музей в итоге принесли двух похожих котиков, но это был не Ося. Одного из найденышей назвали Куаром и подлечили. Он вмиг стал знаменитостью благодаря созвучности с QR-кодами, введенными в Петербурге для доступа в общественные места.

- Котик принял приглашение стать старшим МЯУчным сотрудником исторического музея «Россия - моя история» в Твери. В распоряжении усато-полосатого будет территория в 38 тысяч квадратных метров, круглосуточная охрана и коллектив максимально котоориентированных сотрудников, - рассказывают бывшие хозяева Куар-кота.

Добавим, что масштабный музей в Твери пока не открылся, поэтому у котика будет время на адаптацию к новому дому.