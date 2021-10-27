В Ленобласти 28 пассажиров электричек получили протоколы за отсутствие масок

В Ленобласти 28 пассажиров электричек получили по административному протоколу за нарушение масочного режима. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти вручили административные протоколы 28 пассажирам электричек на гатчинском направлении. Об итогах рейда рассказали в пресс-службе правительства 47 региона. Не исключено, что суд в итоге назначит штрафы нарушителям масочного режима. Всего инспекторы выявили 50 человек, которые недобросовестно пользовались средством индивидуальной защиты. Почти половина из нарушителей быстро исправилась и извинилась.

- Некоторым пассажирам бесплатно выдали медицинские маски. Мероприятия по проверке соблюдения масочного режима проводятся ежедневно силами комитета по транспорту, в том числе активно проверяют людей на вокзале, - сообщил глава регионального комтранса Михаил Присяжнюк.

Добавим, что за нарушение «ковидной» части 1 статьи КоАП РФ 20.6.1 простым гражданам можно получить штраф от 1 тысячи рублей до 30.