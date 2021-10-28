Главу представительства Чечни по СЗФО подозревают в покупке наркотиков в Петербурге

Главу представительства Чечни по СЗФО (на фото в центре) подозревают в покупке крупной партии наркотиков в Петербурге. Фото: vk.com/post_pred_chr_szfo

Руководителя представительства Чечни по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) подозревают в приобретении наркотиков в Санкт-Петербурге. Ислама Хизриева задержали в Северной столице, однако оперативно меру пресечения ему не избрали – ему стало плохо, он попал в больницу. Об этом «КП-Петербург» рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

- Московский районный суд Петербурга вернул следователю ходатайство об аресте подозреваемого в покупке наркотиков Ислама Хизриева. Причина – недоставление подозреваемого. Избрать меру можно только с личным участием, либо, если фигурант не возражает, либо, если он в розыске, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе судов Петербурга.

Добавим, что главе представительства Чечни по СЗФО вменяют часть 2 статьи 228 УК РФ, то есть покупку наркотиков в крупном размере. Самое строгое наказание здесь – от 3 до 10 лет лишения свободы.