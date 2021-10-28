Последние новости в Санкт-Петербурге на 28 октября 2021 года: Задержание главы представительства Чечни по СЗФО и освобождение вдовы Энди Картрайта

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 28 октября 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 28 октября 2021 года. Суд освободил из СИЗО вдову Энди Картрайта Марину Кохал. Женщина провела в изоляторе 1,5 года по обвинению в убийстве супруга-рэпера. Теперь вдова будет находиться под домашним арестом, но для нее и ее адвокатов это маленькая победа. Марина сообщила «КП-Петербург», что первым дело хочет увидеть ребенка. Причина смены меры пресечения проста – затянувшееся следствие. Абсолютных доказательств причастности Кохал к убийству Картрайта пока не предоставили.

В Петербурге поймали с наркотиками главу представительства Чечни по СЗФО. Ислам Хизриев пока что находится в статусе подозреваемого в покупке запрещенных веществ, но меру пресечения ему избрать не могут – мужчине стало плохо, сейчас он в больнице. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Инженеры из Петербурга застряли на полярной станции с заканчивающимся запасом еды и воды. «Комсомолке» об этом рассказала напуганная жена одного из рабочих. По ее словам, корабль за мужчинами так и не приехал, работодатель затянул командировку до невозможного. Компания на запрос «КП» пока так и не ответила.

Добавим, что население Северной столицы выросло до 7 миллионов. Социологи этой цифре не удивляются, поскольку на нее значительно повлияло количество мигрантов.