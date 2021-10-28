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Происшествия28 октября 2021 7:48

Без вести пропавших 10-летнюю девочку и ее 14-летнего брата ищут в Санкт-Петербурге

О местонахождении детей ничего не известно около суток
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Брат с сестрой пропали без вести в Петербурге / Фото: Лиза Алерт

Брат с сестрой пропали без вести в Петербурге / Фото: Лиза Алерт

В Санкт-Петербурге пропали без вести двое детей - брат с сестрой.14-летнего подростка и его 10-летнюю сестренку ищут в городе уже около суток. В ночь на 28 октября 2021 года поисковая организация "Лиза Алерт" разместила в социальных сетях ориентировку на пропавших.

- Пропали без вести 14-летний Роман и 10-летняя Таисия Лобановы. С 27 октября их местонахождение неизвестно, - говорится в сообщении поисковой организации.

Где и как пропали дети, не сообщается. Известно, что мальчик ростом около 158 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-рыжие, глава серо-голубые. Был одет в светло-серую куртку, темные джинсы, темные кроссовки, черную шапку. С собой имел черный рюкзак. Девочка ростом 133 сантиметра, худенькая, с темными волосами и карими глазами. Была одета в красное пальто, черные штаны и черные сапоги.

Всех, кто видел детей просят позвонить по номеру 8(800)700-54-52 или 112.