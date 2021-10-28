Четыре машины разбились всмятку на КАД Петербурга

Смертельное ДТП произошло на КАД в ночь на 28 октября Фото: СОЦСЕТИ

Жуткая авария произошла на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. О происшествии в ночь на 28 октября 2021 года рассказали очевидцы в социальной сети. ДТП произошло недалеко от развязки с Красносельским шоссе. По предварительным данным, погиб один человек.

- Очень страшная авария на КАДе со смертельным исходом. Более четырех машин у развязки с Красносельским шоссе, - рассказал свидетель.

На трассе столкнулись сразу четыре машины, все оказались сильно побиты, буквально всмятку. Одна из них пострадала больше всего. Автомобиль буквально раздавило об отбойник вдоль КАД.

Как рассказали очевидцы, погибший находился в спецодежде. Примерно в 150 метрах от трупа обнаружили оторванную руку.

Причину аварии предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.