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Происшествия28 октября 2021 8:27

"Оставил послание умершей бабушке": Полиция задержала вандала, изрисовавшего церковь в Петербурге

В Петербурге поймали парня, написавшего слово на Скорбященской церкви на Шпалерной улице
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция задержала вандала за напись на церкви в центре Петербурга

Полиция задержала вандала за напись на церкви в центре Петербурга

Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга задержала парня, который написал слово "Проснись" на Скорбященской церкви на Шпалерной улице. Надпись появилась на стене храма 25 октября 2021 года. Спустя несколько дней подозреваемого поймали. Им оказался 23-летний житель Северной столицы.

- Я шел около церкви, у меня возникали разные мысли. Возможно, это связано со смертью бабушки. Она была верующим человеком. Слово "Проснись", это как некое послание к ней, - объяснил свой поступок молодой человек.

Также он добавил, что в тот момент был в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего не смог контролировать свой порыв. Кроме того, молодой человек извинился перед работниками церкви и верующими, чьи чувства он задел.

Церковь является объектом культурного значения. Ущерб от надписи был оценен в 51 тысячу рублей. По факту возбуждено уголовное дело.

В Петербурге задержали вандала за надпись на церкви в центре города
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО