"Оставил послание умершей бабушке": Полиция задержала вандала, изрисовавшего церковь в Петербурге

Полиция задержала вандала за напись на церкви в центре Петербурга Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга задержала парня, который написал слово "Проснись" на Скорбященской церкви на Шпалерной улице. Надпись появилась на стене храма 25 октября 2021 года. Спустя несколько дней подозреваемого поймали. Им оказался 23-летний житель Северной столицы.

- Я шел около церкви, у меня возникали разные мысли. Возможно, это связано со смертью бабушки. Она была верующим человеком. Слово "Проснись", это как некое послание к ней, - объяснил свой поступок молодой человек.

Также он добавил, что в тот момент был в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего не смог контролировать свой порыв. Кроме того, молодой человек извинился перед работниками церкви и верующими, чьи чувства он задел.

Церковь является объектом культурного значения. Ущерб от надписи был оценен в 51 тысячу рублей. По факту возбуждено уголовное дело.