На достройку платной трассы Петербрг-Москва выделят 26 млрд рублей

На достройку платной трассы из Москвы в Петербург выделят более 26 миллиардов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Строительство платной трассы М-11 "Нева", которая соединяет Москву с Санкт-Петербургом, еще продолжается. На ее завершение планируется выделить еще 26,6 миллиардов рублей. Деньги поступят из Фонда национального благосостояния, пишет РБК.

- Всего на достройку дороги необходимо еще 62 миллиарда рублей. Проект выделения средств из ФНБ уже рассмотрен и поддержан правительством, - сообщает издание.

Еще около 30 миллиардов на строительство скоростной трассы планируется выделить из федерального бюджета.

Всего трасса М-11 должна быть протяженностью 669 километров. На данный момент уже введено в эксплуатацию 610 километров. На данный момент компания "Автодор" занимается корректировкой проектной документации последнего участка протяженностью в 62,4 километра.