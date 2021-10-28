Облачная с небольшими дождями погода ждет Петербург 28 октября

Облачно и дождливо будет в Петербурге 28 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

Конец октября в Санкт-Петербурге выдался достаточно теплым. В четверг, 28 октября 2021 года, Северная столица оказалась между двух циклонов. Днем будет облачно, порой с прояснениями и небольшими дождями. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Синоптическую ситуацию будет определять небольшой, промежуточный гребень антициклона, с северо-запада и с юго-востока сжатый циклоническими вихрями. Это станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами пройдут небольшие дожди, - пояснил синоптик.

Днем в Петербурге воздух прогреется до плюс 8-10 градусов, по Ленинградской области ожидается до 6-11 градусов тепла. Ветер сохранится западный с силой 4-9 метров в секунду. При этом атмосферное давление почти не поменяется и будет в пределах нормы 761 мм рт.ст.