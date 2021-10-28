Смольный фактически дал охранникам полномочия полиции для проверки QR-кодов

Кроме QR-кода придется показывать и документ, чтобы доказать, что код принадлежит вам. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 30 октября в Петербурге вводится система QR-кодов, без которых нельзя будет попасть во многие общественные места. Система будет работать как на время локдауна, так и после 7 ноября. При этом горожанам придется показывать при входе не только сам код, но и удостоверяющий личность документ. Проверять же их, согласно распоряжению, должен персонал организаций. Другими словами, охранники, кассиры и прочие бармены получают полномочия на проверку паспортов, которые раньше имела в основном полиция.

- Если посетитель откажется предоставлять один из этих документов, работник организации должен или отказать ему в обслуживании, или не пропускать на территорию либо внутрь заведения, - пишет «Мойка 78».

С одной стороны, петербуржцы часто показывают паспорт, при покупке сигарет или спиртного в магазинах, с другой стороны, не каждый захочет давать чужому человеку документ с личной информацией. Не факт, что конфликты будут массовыми, но из возникновение вполне вероятно.

Кому жаловаться в спорной ситуации, пока неизвестно. Вероятно, органом, принимающим звонки должен стать Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, курирующий весь процесс. Но о создании «горячей линии» там пока не заявляли.