Потепление придет в Петербург к концу недели

Резкое потепление ожидается в Петербурге к выходным Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге к концу недели ожидается потепление. Жителей города ждет отличная погода перед началом холодного ноября, предвестника зимы. Уже в пятницу, 29 октября 2021 года, температура воздуха поднимется до плюс 12 градусов. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

- Днем в пятницу местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет юго-западный умеренный. Днем воздух прогреется до плюс 10-12 градусов, ночью опустится незначительно до 6-8 градусов тепла, - сообщают синоптики.

Такая же погода будет стоять и в субботу, 30 октября. Температура воздуха также поднимется до плюс 12 градусов, однако обойдется без дождей.

А уже в воскресенье вновь немного похолодает до плюс 7-9 градусов выше нуля.