Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 октября 2021 10:42

Жители Петербурга могут спасти от закрашивания граффити с Даниилом Хармсом

Ранее суд постановил уничтожить потрет писателя на фасаде дома 11 на улице Маяковского
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жителям Петербурга рассказали, как сохранить граффити с Даниилом Хармсом

Жителям Петербурга рассказали, как сохранить граффити с Даниилом Хармсом

Фото: Олег ЗОЛОТО

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурге постановил закрасить граффити с портретом писателя Даниила Хармса на фасаде дома 11 по улице Маяковского. Рисунок существует уже с 2016 года. Однако у жителей города еще есть возможность его спасти. Об этом 27 октября 2021 года рассказали в администрации Центрального района.

- В рамках судебных слушаний администрация района предложила согласовать граффити, рассматривая вариант мирового соглашения, если будет предоставлен согласованный проект и решение собственников помещений дома о сохранении рисунка на фасаде, - рассказали в администрации.

Однако на момент вынесения решения суда проект так и не поступил. Тем не менее, у активистов еще есть возможность согласовать рисунок до вступления в законную силу решения суда.

Напомним, что в доме, где изображен писатель, сам Хармс прожил около 10 лет в начале 20 века.