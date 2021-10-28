Жители Петербурга могут спасти от закрашивания граффити с Даниилом Хармсом

Жителям Петербурга рассказали, как сохранить граффити с Даниилом Хармсом Фото: Олег ЗОЛОТО

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурге постановил закрасить граффити с портретом писателя Даниила Хармса на фасаде дома 11 по улице Маяковского. Рисунок существует уже с 2016 года. Однако у жителей города еще есть возможность его спасти. Об этом 27 октября 2021 года рассказали в администрации Центрального района.

- В рамках судебных слушаний администрация района предложила согласовать граффити, рассматривая вариант мирового соглашения, если будет предоставлен согласованный проект и решение собственников помещений дома о сохранении рисунка на фасаде, - рассказали в администрации.

Однако на момент вынесения решения суда проект так и не поступил. Тем не менее, у активистов еще есть возможность согласовать рисунок до вступления в законную силу решения суда.

Напомним, что в доме, где изображен писатель, сам Хармс прожил около 10 лет в начале 20 века.