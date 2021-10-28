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Происшествия28 октября 2021 10:43

Пассажиры пострадали при столкновении двух трамваев на Бухарестской улице в Петербурге

На месте работают три наряда МЧС бригады скорых и полиция
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Два трамвая столкнулись на Бухарестской улице.

Два трамвая столкнулись на Бухарестской улице.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Серьезное ДТП с участием двух трамваев произошло утром 28 октября в Купчино. На Бухарестской улице перед перекрестком с проспектом Славы столкнулись два попутных вагона. На место ЧП примчались машины скорой помощи и спасатели.

- 28 октября в 09:48 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о происшествии во Фрунзенском районе. На Бухарестской улице у дома 47 произошло столкновение двух трамваев, двигавшихся в попутном направлении. Есть пострадавшие.К ликвидации последствий ДТП привлечено три единицы техники и 13 человек личного состава, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Из-за столкновения, движение трамваев было частично остановлено, «Горэлектротранс» уже изменил некоторые маршруты.

- Трассы трамвайных маршрутов №№ 25, 43, 45, 49 временно изменены из-за ДТП на Бухарестской улице, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь, по предварительным данным, речь идет о легких травмах и ушибах. Разбираться в причинах ДТП будет специальная комиссия.