Заболеваемость коронавирусом снова подскочила до 3 тысяч человек в сутки в Петербурге

Рост заражений коронавирусом произошел в Петербурге 28 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге снова подскочила до 3 тысяч человек за сутки. По данным оперативного штаба на 28 октября 2021 года за минувший день в городе было выявлено еще 3186 заболевших, что на 9,4 процента больше, чем днем ранее.

- Количество смертей в городе немного снизилось до 70 человек за день. Сутками ранее было зафиксировано 74 летальных исхода, - сообщает оперативный штаб.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге / Фото: Яндекс

Также среди выздоровевших 3154 человека. В общей сложности за время пандемии в Петербурге заболели 697 927 человек, из них 634 867 выздоровели и скончались 23 646 пациентов.

Напомним, что с 30 октября в Петербурге начинается локдаун, Вплоть по 7 ноября в городе ничего не будет работать, кроме музеев и театров, вход в которые будет только по QR-кодам.