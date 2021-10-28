Видео и фото с места столкновения двух трамваев в Петербурге опубликовано в соцсетях

Трамваи столкнулись на Бухаресткой улице. Фото: vk.com/spb_today

Видео и фото с места столкновения двух трамваев появилось в социальных сетях. Кадры с Бухарестской улицы опубликовали очевидцы ДТП. По их словам, на место аварии примчались несколько машин скорой помощи и три бригады спасателей.

- На остановке у перекрестка Бухаресткой улицы и проспекта Славы один трамвай догнал другой, - пишут свидетели в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По данным МЧС, авария произошла в 9:48. Среди пассажиров есть пострадавшие, на месте ЧП работают три единицы техники и 13 человек личного состава.

В «Горэлектротрансе» отмечают, что в причинах уже разбирается спецкомиссия, которую возглавляет руководство предприятия. По предварительным данным, травмы у пассажиров легкие - ссадины и ушибы. Из-за ДТП часть трамвайных маршрутов была пущена в обход места аварии.

Среди пострадавших есть несколько пассажиров. Фото: vk.com/spb_today