Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 октября 2021 11:31

Видео и фото с места столкновения двух трамваев в Петербурге опубликовано в соцсетях

На месте работают спасатели и медики, несколько пассажиров пострадали
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Трамваи столкнулись на Бухаресткой улице. Фото: vk.com/spb_today

Трамваи столкнулись на Бухаресткой улице. Фото: vk.com/spb_today

Видео и фото с места столкновения двух трамваев появилось в социальных сетях. Кадры с Бухарестской улицы опубликовали очевидцы ДТП. По их словам, на место аварии примчались несколько машин скорой помощи и три бригады спасателей.

- На остановке у перекрестка Бухаресткой улицы и проспекта Славы один трамвай догнал другой, - пишут свидетели в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По данным МЧС, авария произошла в 9:48. Среди пассажиров есть пострадавшие, на месте ЧП работают три единицы техники и 13 человек личного состава.

В «Горэлектротрансе» отмечают, что в причинах уже разбирается спецкомиссия, которую возглавляет руководство предприятия. По предварительным данным, травмы у пассажиров легкие - ссадины и ушибы. Из-за ДТП часть трамвайных маршрутов была пущена в обход места аварии.

Среди пострадавших есть несколько пассажиров. Фото: vk.com/spb_today

Среди пострадавших есть несколько пассажиров. Фото: vk.com/spb_today

Смотреть видеосюжет
Видео с места столкновения двух трамваев в Петербурге
Видео с места столкновения двух трамваев в Петербурге
Источник: vk.com/spb_today