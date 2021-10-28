Комздрав рассказал о состоянии раненых при ДТП с двумя трамваями в Петербурге

Пострадавшими в ДТП числятся 16 человек. Фото: vk.com/spb_today

16 человек пострадали и были госпитализированы после столкновения двух трамваев в Купчино. О количестве раненых и их состоянии сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга.

- В результате ЧП пострадало 16 человек, детей среди них нет. Все в состоянии средней степени тяжести доставлены в стационары. Два человека - в Мариинскую больницу, по семь - в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и в больницу 26, - уточняют в Комздраве.

Напомним, что столкновение двух попутных составов произошло около 9:50 утра на остановке на Бухарестской улице перед перекрестком с проспектом Славы. Шедший сзади вагон врезался в остановившийся перед ним трамвай.

По предварительным данным, вагоновожатому могло стать плохо.

Сейчас в причинах ДТП разбирается специальная комиссия «Горэлектротранса», часть маршрутов пущена а объезд.