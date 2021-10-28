175 пунктов вакцинации от коронавируса открыты в Петербурге на 28 октября

В Петербурге работают 175 прививочных пунктов от коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге работаю 175 пунктов вакцинации от коронавируса на базе медицинских учреждений. Об этом 28 октября 2021 года рассказали в комитете по здравоохранению. Все они работают каждый день, либо в поликлиниках, либо в больницах. Привиться может каждый житель города.

- Также в Петербурге есть 45 мобильных пунктов, которые работаю в торговых центрах, - сообщили в комитете.

Кроме того, в городе продолжается работа в пилотном режиме пункта вакцинации в отделении "Почты России" по адресу дом 12 на проспекте Культуры. Он открыт по будням с 9:00 до 15:00 часов.

Напомним, что за вторник в Петербурге привились двухкомпонентными вакцинами и однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" 18 731 человек. Всего выполнено 24 360 инъекций.