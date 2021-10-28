Пять новых пунктов вакцинации открылись в Петербурге

В Петербурге открылись пять новых пунктов вакцинации Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге за текущую неделю открылось пять новых пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом 28 октября 2021 года рассказали в комитете по здравоохранению города. Теперь привиться можно еще и в стоматологических поликлиниках.

- Два пункта вакцинации от коронавируса открылись в стоматологических поликлиниках на Васильевском острове - в поликлиниках №2 и №3. Оба пункта работаю по будням с 8:00 до 20:00 часов, - рассказали в комздраве.

На проспекте Большевиков в ТЦ "Перекресток" тоже начал работать прививочный пункт. Привиться можно по будням и субботам с 12:00 до 19:00 часов.

В ТЦ "Космос" на улице Типанова 27/39 можно привиться по будням с 14:00 до 19:00 и по выходным с 11:00 до 17:00 часов.

Пятый пункт открылся в Доме быта в Кронштадте на улице Ленина. Работает: с 1 по 3 ноября с 17:00 по 20:00, с 5 по 7 ноября с 12:00 до 16:00 и с 8 по 15 ноября - с 16:00 до 20:00. Доступна запись на портале "Здоровье петербуржца".