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Происшествия28 октября 2021 12:29

Бетономешалка переехала школьника на велосипеде на Чугунной улице в Петербурге

Подросток госпитализирован в крайне тяжелом состоянии
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Школьник попал под грузовик на Чугунной улице.

Школьник попал под грузовик на Чугунной улице.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Петербурга проводит проверку по факту ДТП с грузовиком, в котором тяжело пострадал 16-летний подросток. Его, ехавшего на велосипеде, вечером в среду сбила бетономешалка. Школьника срочно госпитализировали.

- 27 октября в 20:15 47-летний водитель бетономешалки у дома 2А по Чугунной улице, при повороте направо совершил наезд на 16-летнего велосипедиста, ученика 11 класса. Потерпевший в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД.

По данным ГИБДД, и велосипедист и грузовик двигались на разрешающий сигнал светофора, но именно бетономешалка поворачивала, совершая маневр. При этом школьник не спешился перед переходом, как того требуют правила, и выскочил на дорогу на велосипеде.

Сейчас дознаватели Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, дальнейшие решения будут приняты по результатам проверки.