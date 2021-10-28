Бетономешалка переехала школьника на велосипеде на Чугунной улице в Петербурге

Школьник попал под грузовик на Чугунной улице. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Петербурга проводит проверку по факту ДТП с грузовиком, в котором тяжело пострадал 16-летний подросток. Его, ехавшего на велосипеде, вечером в среду сбила бетономешалка. Школьника срочно госпитализировали.

- 27 октября в 20:15 47-летний водитель бетономешалки у дома 2А по Чугунной улице, при повороте направо совершил наезд на 16-летнего велосипедиста, ученика 11 класса. Потерпевший в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД.

По данным ГИБДД, и велосипедист и грузовик двигались на разрешающий сигнал светофора, но именно бетономешалка поворачивала, совершая маневр. При этом школьник не спешился перед переходом, как того требуют правила, и выскочил на дорогу на велосипеде.

Сейчас дознаватели Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, дальнейшие решения будут приняты по результатам проверки.