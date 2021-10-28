График работы метро в Петербурге на время нерабочих дней опубликовал Комитет по транспорту

Метро будет работать по графику выходного дня на время локдауна. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по транспорту Петербурга опубликовал график работы метро и наземного общественного транспорта на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Масштабных изменений не планируется, но кое-что пассажирам учитывать стоит.

- Метрополитен будет работать по графику выходного дня. Это касается работы вестибюлей и графика движения поездов подземки. Подробную информацию о режиме работы вестибюлей можно ознакомиться на сайте метрополитена, - сообщает пресс-служба Комтранса.

С наземным трамваями, троллейбусами и автобусами чуть сложнее: 30 октября они будут работать по графикам субботы; 31 октября по 7 ноября - по графикам воскресенья. А с 1 по 3 ноября автобусы № 18, 58, 81, 109, 109А, 113, 142, 162, и 335 выйдут на маршруты по обычному графику, как в будние дни.