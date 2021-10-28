Безымянный сквер на улице Халтурина в Петербурге благоустроят за 94,5 млн рублей

Безымянный сквер на улице Халтурина в Петербурге благоустроят к лету 2022 году Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге собираются благоустроить безымянный сквер, который находится на пересечении улицы Халтурина и бульвара Красных Курсантов. Последний раз работы в сквере проводились еще в 2017 году. Тогда там были спилены четыре опасных дерева. Поиск подрядчика, который приведет сквер в порядок ведется с октября 2021 года на портале госзакупок.

- На данный момент дорожке в сквере находятся в плохом состоянии, на земле встречаются осколки, кирпичи и мелкий мусор. Деревья нуждаются в мероприятиях по уходу, которые предполагают вырезку суши, своевременную обработку повреждений и спилов, подкормку удобрениями. Несколько деревьев из числа ивы ломкой были признаны находящимися в неудовлетворительном состоянии, - говорится в документации.

Подрядчику предстоит очистить сквер от мусора, провести работы по поиску взрывоопасных предметов. После сделать новые дорожки, посадить деревья и кустарники, а также сделать всю территорию доступной для маломобильных граждан.

Работы должны завершиться 30 июня 2021 года. На это выделено более 94,5 млн рублей.