Жителя Петербурга, вместе с братом скинувшего соседа с балкона 13 этажа, отправили в колонию на 4 года

Убийцу соседа по коммуналке осудили в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор 33-летнему мужчину, который со своим братом избил соседа по общежитию, а потом инсценировал его самоубийство, скинув полуживого мужчину с балкона 13 этажа.

- Обвиняемый и погибший П. проживали в коммунальной квартире дома 22 по проспекту Маршала Жукова. В ночь на 10.04.2020 между ними произошел конфликт, инициатором которого был П. Обоих доставили в полицию, а затем оба вернулись домой. В период с 02.00 до 03.30 10.04.2020 соседи вновь столкнулись на лестничной площадке 15 этажа. Обвиняемый ударил соседа ногой и тот скатился оп лестнице. После чего обвиняемый продолжил избиение, прыгая на туловище потерпевшего, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На тот момент избитый уже почти не двигался и был без сознания. Нападавший подумал, что убил человека. Тогда он позвал брата и вместе они отнесли еще живого мужчину на балкон, откуда скинули вниз. Падение оказалось смертельным.

Изначально подсудимого обвиняли по статье «Убийство», однако потом следствие поменяло ее на более легкие: «Причинение тяжкого вреда здоровью» и «Причинение смерти по неосторожности».

Если по первому обвинению злоумышленнику грозило до 15 лет лишения свободы, то по второму - до восьми и двух соответственно. В итоге суд дал подсудимому четыре года и один месяц в колонии общего, а не строгого режима.