Штаб волонтеров возобновляет работу перед началом локдауна в Петербурге

Добровольцы возобновляют работу в Петербурге в связи с локауном Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге накануне локдауна возобновляет работу штаб добровольцев #МыВместе. Волонтеры снова будут помогать пожилым гражданам, которые находятся на самоизоляции, пережить нерабочие дни. Об этом 28 октября 2021 года сообщили в Смольном.

- Эпидемическая ситуация сегодня – очень непростая. Президент России установил на следующую неделю нерабочие дни. Для людей старшего поколения помощь волонтеров в эти дни будет особенно ощутимой и востребованной, - заявил губернатор Александр Беглов.

С октября 2021 года волонтеры будут помогать людям старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию или вынуждены быть на самоизоляции. Для того, чтобы исключить появление мошенников, добровольцы заново пройдут процедуру регистрации и получат новые бейджи.

Также Беглов напомнил, что в Петербурге работаю пункты вакцинации, а также есть запас вакцины для того, чтобы в нерабочие дни все желающие могли привиться.