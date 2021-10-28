Спикер ЗакСа рассказал, как в Петербурге принимают решения о продлении локдауна

Бельский рассказал, как в Петербурге принимают решения о продлении локдауна Фото: Олег ЗОЛОТО

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский рассказал, как власти города принимают решения о продлении нерабочих дней и введении ограничительных мер. Для этого эксперты комитета по здравоохранению и Роспотребнадзора смотрят на основные показатели. Об этом он рассказал 28 октября 2021 года.

- Таких показателей немного, всего три-четыре, и все они в открытом доступе, - отметил Бельский.

Так, специалисты ориентируются на динамику роста заражений в городе, количество развернутых коек для приема больных, а также коэффициент распространения коронавируса.

Напомним, что в Петербурге с 30 октября по 7 ноября вводится нерабочая неделя, закрываются почти все магазины, точки общепита и другие общественные места. Также с 30 октября в городе начнут вводить QR-коды для посещения магазинов, кафе, спортзалов и многого другого.