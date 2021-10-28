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Общество28 октября 2021 16:19

Подросток из Ленобласти получил награду за спасение ребенка на пожаре

Весной этого года школьник вытащил из огня двухлетнего брата
Оксана Никулина
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Михаил Сычев получил награду из рук губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Фото: Правительство Ленобласти.

Михаил Сычев получил награду из рук губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Фото: Правительство Ленобласти.

Медаль Совета Федерации «За проявленное мужество» получил 13-летний ленинградский школьник Михаил Сычев. В мае 2021 года во время пожара мальчик спас двухлетнего брата. Частный дом загорелся ночью, в это время мать и трое сыновей спали внутри. Михаил взял на руки братика и вышел с ним на улицу через полыхающую веранду, получив при этом ожоги 2 и 3 степени. Дом семьи - сгорел. Но все выжили.

Героем для близких подросток стал сразу же, но официальное признание получил только сейчас, на традиционном награждении, которое проводит Совет Федерации РФ в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». По видеоконференцсвязи Михаила поздравила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- Спасение другого человека это настоящий подвиг, надо обладать невероятным мужеством и смелостью, чтобы прийти на помощь другому человеку. Нас всех переполняет чувство огромной гордости за то, что в нашей стране растут такие люди, - сказала Валентина Матвиенко.

Младший брат героя, спасенный им из огня, тоже не остался без подарков. Фото: Правительство Ленобласти.

Младший брат героя, спасенный им из огня, тоже не остался без подарков. Фото: Правительство Ленобласти.

Медаль Совета Федерации «За проявленное мужество» Михаил получил из рук губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

- Одно дело, когда подвиг совершает зрелый человек, и совсем другое, когда способными на подвиг оказываются дети, иногда совсем маленькие. Это говорит и о прекрасном воспитании, о том, какими их растят в семье, в школе, и о сильном внутреннем стержне - заставляющем в критический момент принять быстрое и единственно правильное решение - прийти на помощь ближнему, - поздравил юного героя Александр Дрозденко.

Через три недели Михаилу Сычеву исполнится 14 лет. Сейчас он учится в Горожанском казачьем кадетском корпусе, в Воронежской области. На каникулах он приехал в Петербург для получения награды. Родные героя живут в новой двухкомнатной квартире, которую многодетной семье предоставили в маневренном фонде в Любани. Власти области обещали помочь семье с жильем в ближайшее время.