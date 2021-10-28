Петербург попал в десятку городов с самым дорожающим жильем в России

Средняя стоимость "квадрата" в Петербурге превысила 160 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жилье в Петербурге снова подорожало. Северная столица вошла в десятку городов России, где за последний месяц сильнее всего поднялись цены на недвижимость. Лидером, впрочем, стал Краснодар. За ним идут Екатеринбург и Нижний Новгород.

- Лидерство удерживает Краснодар. Как и в сентябре, средняя стоимость предложение на вторичном рынке жилья выросла больше всех, прибавив 15,55%. По сравнению с октябрем 2020 года цены увеличились почти на 50% (+48,45% за год) - до 82,6 тысячи рублей за квадратный метр, - пишет «РИА Недвижимость» со ссылкой на данные консалтинговой группы SRG.

Впрочем, это все равно вдвое меньше, чем в Северной столице. В октябрьском рейтинге Петербург занял 10 место с результатом в +1,97% к сентябрю. В денежном выражении это означает + 3000 рублей к цене квадратного метра. Теперь он, в среднем, превысил психологическую отметку в 160 тысяч рублей достигнув уровня в 160,6 тысячи за «квадрат».

Если же брать в среднем 20 крупных городов России, то с прошлого года жилье подорожало почти на 20%, а цена квадратного метра составила 84,9 тысячи рублей.

Но недостижимой остается Москва. Столица оказалась пятой в месячном рейтинге, достигнув стоимости квадратного метра в 275,7 тысячи рублей.

ТОП-10 за октябрь 2021 года выглядит так:

- Краснодар +15,55% за месяц;

- Екатеринбург +5,3%;

- Нижний Новгород +5,04%;

- Казань +4,62%;

- Москва +4,09%;

- Самара +3,98%;

- Омск +3,06%;

- Новосибирск +2,92%;

- Ростов-на-Дону +2,11%;

- Санкт-Петербург +1,97%;

- Волгоград +1,64%.

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