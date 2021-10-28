Молодежные организации будут активнее развивать в Петербурге

Молодежные пространства и организации начнут активнее развивать в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге будут активнее развивать молодежные организации, ориентируясь на интересы подрастающего поколения. Об этом 28 октября 2021 года рассказал спикер Законодательного собрания Александр Бельский в ответ на вопрос редактора "Комсомольской правды".

- Я буду лоббировать интересы молодежи. Мы неправильно работали ними последнее время. Как мы молодежи относились, так и она к нам относится, - отметил Бельский.

Спикер отметил, что главная задача создать для молодого поколения платформу для общения. Как, например, пространство "Просто".

- Там классно, но сейчас перегруз с количеством людей. Вскоре, выработав формат, они попытаются создать сетку таких пространств, - добавил спикер.

Бельский подчеркнул, что важно вовлекать молодежь в жизнь города, прислушиваться к их взглядам, а не навязывать старые устои.