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Происшествия28 октября 2021 17:11

Очередная «Газель» снесла себе кузов под мостом на Южном шоссе в Петербурге

Застрявшая машину полностью перекрыла движение
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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"Газель" не прошла под мостом на Южном шоссе. Фото: vk.com/spb_today

"Газель" не прошла под мостом на Южном шоссе. Фото: vk.com/spb_today

«Газель» застряла под мостом на Южном шоссе Петербурга утром 28 октября. Очередной водитель забыл про верхний габарит своей машины и на полном ходу влетел под конструкцию, снеся кузов. Напрочь.

- Под мостом на Южном шоссе развалилась «Газель». Остальным не проехать, - сообщали водители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Реакция пользователей соцсетей была, как в популярном мультфильме : «Шо, опять?».

Горожане тут же вспомнили закрытый Мост глупости на Софийской улице, который регулярно собирал «урожай» битых машин. До того, как власти города решили реконструировать проезд под ним, счетчик ДТП превысил 200 случаев.

В отсутствие Моста глупости его обязанности выполняют другие петербургские сооружения, чаще всего из которых в новости попадает мост на Южном шоссе.