Эрмитаж сообщил в введении системы QR-кодов с 30 октября

Эрмитаж вводит QR-коды с 30 октября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Государственный Эрмитаж напомнил петербуржцам о вводе в действие системы QR-кодов. Она начнет работать с 30 октября для всех посетителей старше 18 лет. Без кода попасть в музей будет можно лишь при медотводе от вакцинации и действующем ПЦР-тесте.

- С 30 октября 2021 года в Эрмитаже вступают в силу новые дополнительные правила посещения. Допуск посетителей старше 18 лет во все экспозиционные комплексы музея возможен только при наличии QR-кодов или других документов, регламентирующих посещение музеев в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции, - сообщает пресс-служба Эрмитажа.

Отметим, что точно такие же нормы вводятся и для других музеев города. QR-код будут также требовать в театрах, цирке, концертных залах, кино, гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаториях, а также иных объектов санаторно-курортного лечения и отдыха;

С 1 ноября код будет нужен при посещении спортивных, конгрессно-выставочных, физкультурных мероприятий численностью более 40 человек. С 15 ноября: бассейнов, фитнес-клубов, развлекательных заведений и церемоний бракосочетания в ЗАГСах;

С 1 декабря под новые нормы попадают заведении общепита (кроме вокзалов и аэропортов), розничные магазины (кроме заправок, аптек, продовольственных магазинов и магазинов без торгового зала.