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Общество28 октября 2021 17:58

Смольный утвердил список магазинов, которые не будут закрываться во время локдауна

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте городской администрации
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Магазины, торгующие продовольствием, на карантин закрываться не будут.

Магазины, торгующие продовольствием, на карантин закрываться не будут.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге во время локдауна с 30 октября по 7 ноября не будут закрываться магазины, в которых доля продуктов и товаров первой необходимости составляет не менее 30 % от всего ассортимента. Такое решение принял Смольный. Соответствующий документ опубликован в четверг, 28 октября.

- Эта доля будет рассчитываться по специальной формуле, - уточняется в документе. – Нужно сложить количество всех наименований продовольственных товаров и товаров первой необходимости, разделить на общее количество наименований и умножить на 100 %.

Уточним, что в список «товаров первой необходимости», утвержденный Минопромторгом, входят детские товары, товары для гигиены, мыло, спички, стиральные порошки, топливо для автомобилей и так далее – словом, все, что необходимо человеку для нормального и комфортного существования.