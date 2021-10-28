Смольный утвердил список магазинов, которые не будут закрываться во время локдауна

Магазины, торгующие продовольствием, на карантин закрываться не будут. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге во время локдауна с 30 октября по 7 ноября не будут закрываться магазины, в которых доля продуктов и товаров первой необходимости составляет не менее 30 % от всего ассортимента. Такое решение принял Смольный. Соответствующий документ опубликован в четверг, 28 октября.

- Эта доля будет рассчитываться по специальной формуле, - уточняется в документе. – Нужно сложить количество всех наименований продовольственных товаров и товаров первой необходимости, разделить на общее количество наименований и умножить на 100 %.

Уточним, что в список «товаров первой необходимости», утвержденный Минопромторгом, входят детские товары, товары для гигиены, мыло, спички, стиральные порошки, топливо для автомобилей и так далее – словом, все, что необходимо человеку для нормального и комфортного существования.