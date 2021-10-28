Накануне локдауна в Петербурге ожидаются пробки на дорогах в 8-9 баллов

В центре будет все относителньо спокойно - в отличие от спальных районов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург в последний день перед локдауном накроют аномальные пробки – местами загрузка дорог будет доходить до 9 баллов. Об этом «Комсомолке» в четверг, 28 октября, рассказал независимый эксперт по транспорту Дмитрий Попов.

- Люди поедут закупаться всем, что им необходимо, чтобы пережить локдаун в комфорте, - объяснил эксперт. – Вы прекрасно знаете: наш человек спички, соль и крупу, условно говоря, запасает загодя. Вот и здесь сработает банальная логика: бог его знает, чего может не хватить, но то, чего может не хватить, надо срочно докупить.

Тяжелее и плотнее всего, по словам Дмитрия Попова, будет на Пулковском шоссе, Ленинском проспекте, проспекте Большевиков, Испытателей и Энгельса – там, где расположено больше всего торговых центров.

- В целях экономии времени поедут туда, где есть и продуктовые, и строительные, и винные и так далее, - констатирует эксперт. – А указанные проспекты – по сути, представляют собой гигантские торговые ряды.

Так что советуем закупиться всем необходимым заранее – или по крайней мере в пятницу тщательнее планировать маршрут.