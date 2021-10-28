Режим QR-кодов в Петербурге будут проверять Роспотребнадзор и полиция

Соблюдение режима QR-кодов будет проверяться в том числе с привлечением полиции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время действия режима QR-кодов в Петербурге Смольный будет устраивать выборочные проверки общественных заведений: баров, ресторанов, кафе и торговых центров. Об этом «Комсомолке» в четверг, 28 октября, рассказал информированный источник.

- Если человек придет в кафе или торговый центр в недействительным или поддельным QR-кодом, возможен отказ в предоставлении услуги, а в случае конфликта – вызов полиции, - пояснил собеседник издания. – Кроме того, планируются проверки рейдовыми бригадами – с участием сотрудников Роспотребнадзора и полиции. За попытку пройти по чужому QR-коду предусмотрена уголовная ответственность – это будет расцениваться как мошенничество.

Напомним: ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге к проверке QR-кодов могут привлечь полицию и Росгвардию. По крайней мере с такой инициативой выступили владельцы торговых центров.