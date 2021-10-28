Снег придет в Петербург позднее обычного из-за теплого начала ноября

Снег может прийти в Петербург позже, чем обычно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Постоянный снежный покров в Петербурге может прийти позднее, чем положено по климату. Обычно это происходит в 20-х числах ноября, но в этом году середина осени выдалась неожиданно теплой и сильного похолодания пока не видно.

- Обычно настоящий снег, который ложится и сохраняется на всю зиму или на длительный период, обычно у нас бывает к концу ноября-началу декабря. Но сейчас у нас начало ноября ожидается теплым, первая неделя - точно. На второй неделе резкого похолодания, такого, чтобы обвал холода и морозы, также не видно, - рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

По его словам, сейчас ожидается резкое потепление до +13 градусов из-за теплого сектора циклона. Несколько дней температура будет держаться на 5-6 градусов выше нормы, но потом показания термометров начнут плавно снижаться.

- В первую неделю ноября будет +3...+8, с дождями но без ночных заморозков. Не знаю, правильно ли говорить про еще одно бабье лето, но приятный период тепла у нас будет, - отметил метеоролог.