Новые украшения появится на площади Александра Невского к новогодним праздникам

В середине ноября Санкт-Петербург начнут украшать к праздникам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Не за горами Новый год. Уже через пару недель, в середине ноября, Санкт-Петербург начнут украшать к праздникам. Большинство украшений, скорее всего, будут уже привычными для петербуржцев. Однако оригинальные элементы оформления также появятся на улицах.

- Новые украшения планируется установить на площади Александра Невского. Как они будут выглядеть, станет известно в ближайшее время, - рассказал «Комсомольской правде» собеседник в администрации Центрального района.

Ранее мы писали, о том, как будут выбирать живую ель, которая украсит Дворцовую площадь и какие прошлогодние украшения вернутся на улицы Петербурга и в этот раз.