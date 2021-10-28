Инфекционист сомневается, что коронавирусные ограничения в Петербурге снимут до конца года

С 30 октября в Петербурге заработает режим QR-кодов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургу вряд ли удастся выйти из режима «антиковидных» ограничений до нового года. Такое мнение в беседе с «Комсомолкой» в четверг, 28 октября, высказал заслуженный врач России, профессор, инфекционист, доктор медицинских наук Алексей Яковлев.

- Так называемая четвертая волна у нас развивается медленно – а значит, процесс, скорее всего, будет растянутым во времени, - констатирует эксперт. – К тому же реальный эффект от вакцинации появляется только на 42 день после первой прививки – а это значит, что раньше этого срока мы коллективного иммунитета не достигнем. Поэтому можно с большой долей уверенности заключить, что до нового года в Петербурге будут сохраняться определенные ограничения.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, кто и как будет проверять у жителей и гостей Северной столицы QR-коды, а также что ждет тех, кто попытается схитрить и пройти по чужому.