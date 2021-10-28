700 тысяч комплектов вакцины от коронавируса есть в запасе в Петербурге

В Петербурге есть в запасе почти 700 тысяч комплектов вакцины от коронавируса, но нет самой популярной прививки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге есть в запасе около 700 тысяч комплектов вакцины от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов во время заседания оперштаба по борьбе с COVID-19 в РФ. Как рассказал градоначальник вице-премьеру Татьяне Голиковой, на конец октября в Северной столице привились от инфекции почти 1,9 млн человек. Напомним, по расчетам «КП-Петербург», при нынешних темпах вакцинации коллективный иммунитет в городе будет в лучшем случае к лету 2022 года.

- Все необходимые данные о работе пунктов и записи на прививку можно также получить на порталах «Госуслуги», по единому телефону «122» и в виртуальных колл-центрах поликлиник. В период нерабочих дней пункты вакцинации будут работать в обычном режиме, - отметил Александр Беглов.

Добавим, что в Северной столице закончилась вакцина «Спутник Лайт», однокомпонентная и самая популярная. Однако обычный «Спутник V» есть в огромном достатке.