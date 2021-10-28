Врач из «Ленэкспо»: антипрививочники вызывают раздражение и жалость

И на второй год пандемии люди болеют тяжело и умирают. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врачи по-прежнему остаются на передовой борьбы с коронавирусом и с недоумением смотрят на людей, беспечно относящихся к своему здоровью. Многие не хотят вакцинироваться, другие банально не носят маски.

- Стараюсь с антипрививочниками не общаться, потому что негатива и так хватает, а доказывать что-либо бесполезно. Но люди, которые ходят без масок и не соблюдают дистанцию, вызывают элементарное раздражение, и в какой-то степени жалость. Потому что они не берегут себя, — рассказала «Невским новостям» врач, заведующая отделением № 40 временного инфекционного госпиталя «Ленэкспо» Надежда Пищенкова.

По словам медиков, приоритеты у людей быстро меняются после того, как те тяжело заболеют. Тогда они готовы и маски носить и вакцинироваться, только уже поздно - лежат на больничной койке. А вирус, по словам медиков, мутирует, болезнь «молодеет».

- Сейчас больные более тяжелые, молодые мужчины, женщины: быстрее развивается дыхательная недостаточность. К сожалению, есть те, которые погибают, тяжко на это смотреть, - признается врач.