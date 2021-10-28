Суд назначил исправительные работы матери четверых детей из Петербурга за неуплату алиментов

В Петербурге горе-мать четверых детей накопила долгов по алиментам и получила уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге суд назначил шесть месяцев исправительных работ жительнице Красносельского района за то, что она уклоняется от уплаты алиментов в пользу четверых несовершеннолетних детей. Долгов накопилось немало – в сумме почти 600 тысяч рублей. Ранее ее подвергали административным наказаниям за схожие проступки. Теперь же ее ждало уголовное дело. Горе-мать тут же раскаялась. Женщина просила рассматривать дело как можно быстрее, в особом порядке.

- Женщина является трудоспособной, но мер к устройству на официальную работу так и не предприняла. НА учет в центр занятости она не вставала, имеет доход от случайных заработков. От уплаты средств на содержание детей уклонялась без уважительной причины, - поясняют в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Примечательно, что у женщины есть и пятый ребенок, это взросла дочь, которая беременна. К слову, с исправительных работ горе-матери 10% будет уходить в «карман» государства.