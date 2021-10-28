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Общество28 октября 2021 19:54

Самоизоляцию для людей старше 60 лет снова ввели в Санкт-Петербурге с 30 октября

Им рекомендовано выходить из дома только в случае крайней необходимости, например, за едой или чтобы вынести мусор
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Не соблюдать самоизоляцию можно тем, кто сделал прививку против коронавируса.

Не соблюдать самоизоляцию можно тем, кто сделал прививку против коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый пакет коронавирусных ограничений, введенный в Петербурге 28 октября, коснулся в том числе людей старше 60 лет. С субботы, 30 октября, тем из них, у кого нет прививки, официально не рекомендуют покидать дома и квартиры.

- С 30 октября не вакцинированным и не работающим гражданам старше 60 лет не рекомендовано покидать места проживания, - говорится в новых поправках в «антиковидное» постановление № 121. – Исключение: обращение за экстренной помощью, прямая угроза жизни и здоровью, выход за товарами и услугами, реализация которых не будет ограничиваться (читай – за едой и товарами первой необходимости вроде мыла и спичек, прим.ред).

Кроме того, выйти из изоляции можно будет, чтобы вынести мусор или выгулять домашнего питомца. Но в последнем случае выгуливать его можно будет на расстоянии не более чем в 100 метров от дома.

Напомним: ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о том, как будет жить Петербург во время мини-локдауна с 30 октября по 7 ноября.