Директора Приозерского дорожного предприятия подозревают в передаче взятки сотрудникам ФСБ

Муниципального депутата из Ленобласти подозревают в передаче большой взятки сотрудникам ФСБ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Директора Приозерского дорожного ремонтно-строительного предприятия подозревают в передаче крупной взятки сотрудникам ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти. Примечательно, что мужчина вдобавок является муниципальным депутатом Гончаровского сельского поселения. По версии следствия, с помощью взятки народный избранник хотел облегчить свою судьбу, поскольку узнал, что в отношении него идет проверка правоохранительных органов. План мужчины не сработал, он получил уголовное дело.

- Следователи совместно с сотрудниками УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти провели ряд обысков по месту жительства и работы подозреваемого, в ходе которых обнаружили и изъяли документы и электронные носители информации, представляющие интерес для следствия, - рассказывают в Следственном комитете.

Добавим, что перспективы у депутата и хозяйственника туманные – ему светит от 8 до 15 лет лишения свободы с огромным штрафом.