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Общество28 октября 2021 21:29

КСП выявила неправомерную трату 1,7 млн рублей, допущенную Смольным на аренду спецтехники для массовых акций

Претензии контрольно-счетной палаты выражены к комитету по благоустройству Петербурга
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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КСП нашла неправомерные траты у комитета по благоустройству Петербурга.

КСП нашла неправомерные траты у комитета по благоустройству Петербурга.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Контрольно-счетная палата выявила неправомерную трату 1,7 млн рублей на аренду спецтехники для массовых акций в Петербурге. Претензии КСП выражены к городскому комитету по благоустройству. Об этом сообщается в соответствующем отчете аудиторов на сайте палаты. По версии КСП, ГУП «Центр», подконтрольному комитету Смольного, не было нужды покупать 274 единицы уборочной техники для обеспечения антитеррористической защиты на время массовых мероприятий. Отдельный «привет» направлен руководителю унитарного предприятия.

- Выявлено ненадлежащее выполнение обязанностей руководителя унитарного предприятия, в том числе влекущее убыточную, неприбыльную деятельность Предприятия, получение меньшей, чем возможно прибыли, что не соответствует требованиям федерального закона, - отмечается в отчете экспертов.

Добавим, что результат проверки КСП направили губернатору и главе Заксобрания.